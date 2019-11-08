البرلمان العراقي يعلن عن عقد جلسة السبت

يعقد مجلس النواب العراقي جلسة له يوم السبت المقبل، بحسب ما اعلنته الدائرة الاعلامية للمجلس.

وقالت الدائرة في بيان ان المجلس يعقد جلسة السبت الموافق ٩-١١ الساعة الواحدة بعد الظهر، من دون الاشارة الى جدول اعمال الجلسة.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد اعلن الخميس الماضي انه في حال عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الجلسة، سيمضي المجلس بالاجراءات الدستورية اللازمة.

وقال الحلبوسي خلال الجلسة انه “متى ما حضر رئيس مجلس الوزراء او من يمثله الى قاعة الجلسات سيكون الجلسة علنية وتنقل بشكل مباشر للرأي العام”.

واضاف “أرسلنا بكتاب رسمي الى مكتب رئيس الوزراء بشأن طلب الاستضافة، وننتظر الاجابة”.

وتابع الحلبوسي انه “حسب النصوص الدستورية، فان جلسة مجلس النواب ستعقد حال حضور رئيس مجلس الوزراء”، مبينا انه “في حال عدم حضوره الى الاستضافة سيتم المضي بالاجراءات الدستورية اللازمة”.

وقرر رئيس مجلس النواب رفع جلسة المجلس لحين حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.