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العراق يعتزم مد انبوب جديد لتصدير النفط عبر كوردستان بطاقة مليون برميل يوميا

افصح وكيل وزارة النفط الاقدم فياض نعمة عن وجود خطة لدى وزارته لمد انبوب جديد باتجاه تركيا، منوها بأن النفط العراقي الواصل الى جيهان حاليا، يبلغ 100 الف برميل يوميا من نفط كركوك، متوقعا ان ارتفاع هذه الكميات بالاعتماد على اسعار السوق والاستثمار.

ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء عن نعمة قوله عن قوله ان هذا الامر لا يتقاطع مع الوضع في اقليم كردستان لوجود تفاهمات مع الجانب التركي كونهم المسؤولين عن ايصاله، ولاسيما ان الانبوب ستصل طاقته الى اكثر من مليون برميل يوميا.

وشدد على أن العراق من الدول التي تمتلك طاقات كبيرة وواعدة في قطاعي النفط والغاز ومن الممكن ان يلعب دورا محوريا ومهما عالميا واقليميا.

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