الكونغرس يدعو الحكومة العراقية للتراجع عن قراراتها الأخيرة

أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، على ضرورة حماية المتظاهرين العراقيين في حقهم بالاحتجاج والتجمع السلمي، داعية إلى محاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين.

ودعا رئيس اللجنة النائب عن الحزب الديمقراطي إليوت إنغل، في بيان مشترك مع النائب عن الحزب الجمهوري مايكل ماكول، الحكومة العراقية إلى العودة عن قرار قطع الإنترنت إضافة إلى رفع القيود المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

كما دعا البيان بغداد أيضا إلى ضمان أن جميع الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية والطوائف تعيش بسلام في عراق قوي يتمتع بالسيادة والازدهار