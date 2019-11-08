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المبعوث الأمريكي جيمس جيفري يزور تركيا ويلتقي المعارضة السورية

المبعوث الأمريكي جيمس جيفري يزور تركيا ويلتقي المعارضة السورية

من المقرر أن يصل، يوم غد الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى تركيا، للقاء مسؤولي المعارضة السورية وبحث الأوضاع في شمال شرق البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، : «يسافر الممثل الخاص لسوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش، السفير جيمس جيفري، إلى أنقرة وإسطنبول في تركيا، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء المعارضة السورية يومي 8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019».

أضاف البيان «سيترأس السفير جيفري وفداً مشتركا يمثّل وكالات أمريكية مختلفة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل الوضع الحالي في شمال شرق سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل النزاع السوري وجهودنا المستمرة لضمان هزيمة دائمة لداعش».

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