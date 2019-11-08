النزاهة تصدر قراراً بمنع سفر محافظ

كشفت هيأة النزاهة عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، كرار العبادي، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيأة واحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل قراراً بمنع سفر المحافظ الحالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، عن تهمة وجود علاقة بينه وبين مُجهِّز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريَّةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة.

ولفتت الدائرة إلى إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق وفق المادَّة (340) ومنع سفره عن موضوع إلزام دائرة صحَّة بابل بطباعة مطبوعاتها في مطبعةٍ غير موجودةٍ أصلاً.

فيما صدر أمر قبض وتحرٍّ بحق عضو مجلس محافظة حالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) عن موضوع التلاعب بقطع الأراضي المُخصَّصة للشهداء والسجناء والجرحى، بإضافة أسماء غير مشمولة.

يُشارُ إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.