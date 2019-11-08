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النزاهة: تفاصيل جديدة حول أمري القبـض بحـق مديـر صحـة الأنـبار ومفتش عام الوزارة السابقين

أوضحت الهيئة تفاصيل أمري القبض والتفتيش الصادرين بحق كلٍّ من المفتش العام لوزارة الصِّحَّـة السابق والمدير العامِّ لصحَّة الأنبار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُفتِّش العامِّ لوزارة الصِّحَّة السابق وزوجتيه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (36) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، فيما قرَّر وضع إشارة الحجز على العقارات موضوع القضيَّة، وعدم التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة المُختصَّة، ومنع سفر المُتَّهمين الثلاثة، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

إلى ذلك، وفي قضيَّةٍ أخرى حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أكَّدت الدائرة إصدار المحكمة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة الأنبار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (316) عن تهمة اختلاس أكثر من مليار دينارٍ من مبالغ التوقيفات التقاعديَّـة.

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.

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