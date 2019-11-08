النفط تطمئن: الوقود يتدفق بانسيابية لمحطات الكهرباء ولدينا خزين كبير للبنزين والغاز

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على انسيابية تدفق المنتجات النفطية الى محطات الطاقة الكهربائية وللمولدات الأهلية بهدف تأمين استقرار الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين.

وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان دوائر وشركات الوزارة المتخصصة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء من اجل تغطية احتياجاتها من الوقود المغذي لمحطات الطاقة الكهربائية مشيداً بجهود اللجان التنسيقية المشتركة لتحقيق أهداف الحكومة في تامين الطاقات المتاحة من تجهيز الكهرباء.

واضاف الغضبان انه أوعز بقيام خلية الازمة بمتابعة حركة المنتجات النفطية من المصافي والموانئ الى المستودعات والمحطات وصولاً الى الجهات المستفيدة والمواطنين، مؤكداً على تأمين خزين كبير من المنتجات النفطية (البنزين، الكاز، النفط الابيض، أسطوانات الغاز السائل) لتغطية الحاجة المحلية لمدينة بغداد والمحافظات.

من جهته اكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس على استقرار انتاج المصافي العراقية في الجنوب والوسط والشمال وبما يؤمن جزءا كبيرا من الحاجة المحلية وان الوزارة تعمل على زيادة الانتاج.

فيما اكد معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب على تشغيل جميع محطات تعبئة الوقود في المحافظات والى ساعات متأخرة من الليل، ولايوجد هناك مايستدعي غلقها في بعض المحافظات، مناشداً المواطنين بعدم الإنجرار وراء الشائعات التي تحاول بعض الجهات المشبوهة من ترويجها هادفة الى ارباك الوضع العام، نافياً وجود ازمة منتجات نفطية في محافظة ذي قار.

فيما اكد مدير عام شرطة الطاقة اللواء قاسم على تامين الحماية اللازمة للمنشآت النفطية والمستودعات ولمحطات تعبئة الوقود، فضلاً عن حركة الصهاريج في أنحاء العراق ، مناشداً المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الامنية على تأمين إمدادات المنتجات النفطية الى محطات الطاقة الكهربائية ولمحطات تعبئة الوقود من اجل الصالح العام.