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بريطانيا تدين التهديدات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في العراق

ادانت السفارة البريطانية في العراق، الخميس، التهديدات التي تطال المدافعين عن حقوق الانسان في البلاد.

وقالت السفارة في بيان لها “يلعب المدافعون عن حقوق الإنسان دوراً قيماً في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة من ينتهكونها”.

واضاف البيان “تدين المملكة المتحدة التهديدات والتخويف ضدهم”، مبيناً ان “حرية التعبير هي لب الديمقراطية”.

يشار الى ان تهديدات بالقتل والملاحقة طالت متظاهرين وناشطين في العديد من المدن العراقية التي تشهد احتجاجات شعبية.

وذكرت مصادر أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد يوم الخميس، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة، حسب رويترز.

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