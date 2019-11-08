تغريم ترامب بدفع مليوني دولار لمنظمات غير ربحية

غرّمت محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، بدفع مليوني دولار لمنظمات غير ربحية بعد «إساءته لاستخدام أموال منظمته الخيرية لتمويل حملته الانتخابية.»

ويأتي ذلك في إطار قضية تم رفعها في حزيران / يونيو 2018 ضد دونالد ترامب و3 من أطفاله، هم دونالد الابن وإيريك وإيفانكا، ويتهم فيها ترامب بـ «تنسيق سياسي زائد» بين مؤسسته الخيرية وحملته الانتخابية.

وسيتعين على ترامب دفع الأموال لعدد من المنظمات غير الربحية، حيث اعتبرت المحكمة أنه استخدم التبرعات الخيرية لأغراض شخصية.

جدير بالذكر أن مؤسسة ترامب الخيرية التي قامت بجمع التبرعات، تقرر حلها في كانون الأول / ديسمبر عام 2018.