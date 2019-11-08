رئيس الاركان الايراني: الأعداء يخططون لحكومة عميلة في العراق ولبنان

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية أن اعداء الشعبين العراقي واللبناني حاولوا ركوب موجة المطالبات الشعبية المشروعة واستغلال الظروف السائدة على هذين البلدين من اجل الاتيان بحكومة عميلة لهم الى سدة الحكم.

وقال اللواء محمد باقري في كلمة له اليوم الخميس خلال الاستعراض الصباحي المشترك للقوات المسلحة في مدينة قم جنوب العاصمة طهران “ان “الاعداء حاكوا خلال الايلام الاخيرة مؤامرات في لبنان والعراق لاستغلال الامور وركوب موجة المطالب المشروعة للشعبين والاتيان بحكومات عميلة الى سدة الحكم فيهما، الا ان المرجعية والشعبين اللبناني والعراقي قد تصدوا لمؤامرات الاعداء”.

واشار اللواء باقري الى ان “من مسؤولية الحكومة في لبنان والعراق حل مشاكل بلديهما والعمل على اعمارهما سواء كانت هنالك تظاهرات ام لم تكن واكد انه لا يحق اي دولة التدخل في شؤونهما واضاف، ان الاعداء يتصورون بان محور المقاومة سيتضرر بهذه المؤامرات”.