رامسي يعتذر من رونالدو بعد “سرقة” هدف الإنجاز التاريخي

وسدد رونالدو ركلة حرة لفريق السيدة العجوز، فأفلتت الكرة من يد حارس المرمى وكانت في طريقها إلى الشباك، إلا أن رامسي “سرق” هدف رونالدو، وتدخل مسددا الكرة في المرمى.

ولو ترك رامسي الكرة، لسٌجّل الهدف باسم رونالدو، وأصبح الدون أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أهدافا في 34 ناديا أوروبيا مختلفا.

لكن ذلك لم يحدث، وبقي “الدون” متساويا مع كل من راؤول غونزاليس أسطورة ريال مدريد، وليونيل ميسي نجم برشلونة وسجل كل من هؤلاء الثلاثة في 33 ناديا أوروبيا مختلفا.

وفي تصريحات صحيفة قال رامسي مبررا ما فعله أن “غريزته دفعته لإكمال الكرة”، مشيرا إلى أنه ظن بأن حارس المرمى قريب وبإمكانه إخراج الكرة.

وقال اللاعب الويلزي: ” لقد اعتذرت من كريستيانو رونالدو”.

وسيكون على رونالدو الآن الانتظار لمواجهة إحدى الفرق الأوروبية القليلة التي لم يسجل في مرماها لتحقيق الإنجاز التاريخي.