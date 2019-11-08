طهران: بلغنا مستوى إنتاج ما قبل الاتفاق النووي

كشفت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، عودة الطاقة الإنتاجية لمرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي: «لقد استطعنا بواسطة الأجهزة الجديدة التي دشنت خلال الخطوة الثالثة (من عملية تقليص التعهدات النووية) أن نضيف 2600 (سو) إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد، وبالتالي سنتمكن من إنتاج 9 آلاف و500 (سو)، أي الطاقة الإنتاجية في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي».

جاء ذلك في تصريح أدلى به كمالوندي، اليوم الخميس، حول اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف المتحدث، أن «اجتماع مجلس الحكام اليوم، هو في الواقع اجتماع تمهيدي على أن ينعقد الاجتماع الرئيسي غداً بفيينا لمناقشة بعض القضايا ومنها سبل تنفيذ اتفاق الضمانات حول إيران».

وتابع، أن مندوب إيران الدائم في فيينا سيحضر الاجتماع لشرح مواقف طهران في هذا الخصوص.

وأشار كمالوندي إلى أن إيران أنتجت 25 طنا من غاز سادس فلورايد اليورانيومUF (من النفايات النووية السابقة)، مضيفاً «نحن قادرون خلال السنوات الست القادمة أن نلبي احتياجات منشأة فردو (في قم المقدسة – جنوب طهران) بواسطة منتجات النفايات النووية.

وقال إن «ذلك يشكل إنجازاً ملحوظاً على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن الثلاثاء الماضي بدء «الخطوة الرابعة» لخفض التزامات إيران في إطار الاتفاق النووي، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 6 نوفمبر الحالي، بواسطة ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه الخطوة على غرار الخطوات السابقة الثلاث يمكن التراجع عنها شرط أن يعود شركاء الاتفاق النووي إلى تعهداتهم أيضاً.