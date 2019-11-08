على الرغم من إقالة الأول منهما النزاهة: صدور أمر استقدامٍ بحق النائب الأول والثاني لمحافظ المثنى

أفصحت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (318) من قانون العقوبات العراقيِّ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار القضاء أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقيِّ عن تهمة الابتزاز في قضية إحالة (مشروع تبليط شوارع قضاء الرميثة).

وكانت محكمة تحقيق النزاهة في المثنى قد أصدرت أوامر استقدام بحق مسؤولين محليين في المحافظة على خلفية تهم في قضايا حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، منها إصدار أمر استقدام بحق النائب الثاني لمحافظ المثنى وكلٍّ من عضو مجلس محافظة ومدير عام استثمار المثنى، ومدير النافذة الواحدة في استثمار المحافظة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (319) عن موضوع تغيير إجازة استثمارية.