قتلى وجرحى بانفجار كبير في مصفاة نفط رئيسية بسوريا

أكدت مصادر متقاطعة، مساء اليوم الخميس، وقوع انفجار ضخم في مصفاة بانياس غربي سوريا، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ‹سانا›، إن عاملا لقي مصرعه وأصيب آخرون بالانفجار الذي وقع بسبب «القيام بعملية لحام في مصفاة بانياس».

فيما ذكرت مصادر المعارضة أن الانفجار وقع بفعل عبوة ناسفة استهدفت خزانات المصفاة، مشيرة إلى وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى إلى جانب خسائر مادية، وفق قولها.

وتعد مصفاة بانياس أهم مصافي النفط السورية بعد مصفاة حمص، والتي قل إنتاجها بشكل كبير بعد بدء الأحداث في البلاد قبل حوالي 8 سنوات.