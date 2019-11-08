Posted on by

مجلس فاتحة مجيد ياسين عباس

مجلس فاتحة مجيد ياسين عباس

(‏‎يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَه مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)
‏‎صدق الله العلي العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى جوار ربه فجر يوم السبت 26-10-2019 الاستاذ والأديب مجيد ياسين عباس والد كل من خالد و مازن .

وسيقام مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة يوم الاحد المصادف 10-11-2019 من الساعة 18:00-20:00 . السادسة الى الثامنة مساءا على قاعة مؤسسة دار الاسلام للرجال والنساء وعلى العنوان التالي
61 Anson Road
London
NW2 3UY

“إنَّا لله وإنا اليه راجعون “

رحم الله من قرأ الفاتحة

عن عائلة الفقيد

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close