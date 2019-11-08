مجلس فاتحة مجيد ياسين عباس

(‏‎يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَه مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

‏‎صدق الله العلي العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى جوار ربه فجر يوم السبت 26-10-2019 الاستاذ والأديب مجيد ياسين عباس والد كل من خالد و مازن .

وسيقام مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة يوم الاحد المصادف 10-11-2019 من الساعة 18:00-20:00 . السادسة الى الثامنة مساءا على قاعة مؤسسة دار الاسلام للرجال والنساء وعلى العنوان التالي

61 Anson Road

London

NW2 3UY

“إنَّا لله وإنا اليه راجعون “

رحم الله من قرأ الفاتحة

عن عائلة الفقيد