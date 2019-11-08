مجلس فاتحة مجيد ياسين عباس
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَه مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)
صدق الله العلي العظيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى جوار ربه فجر يوم السبت 26-10-2019 الاستاذ والأديب مجيد ياسين عباس والد كل من خالد و مازن .
وسيقام مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة يوم الاحد المصادف 10-11-2019 من الساعة 18:00-20:00 . السادسة الى الثامنة مساءا على قاعة مؤسسة دار الاسلام للرجال والنساء وعلى العنوان التالي
61 Anson Road
London
NW2 3UY
“إنَّا لله وإنا اليه راجعون “
رحم الله من قرأ الفاتحة
عن عائلة الفقيد