محكمة تحقيق نزاهة ألبصرة تصدر أمر قبض بحق محافظ البصرة السابق

أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف ألبصرة الاتحادية أمر ألقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.

وذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ” أمر ألقاء القبض صدر على وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في ايفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014.

وأضاف البيان أنه “أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ ماليه عن هذه الايفادات سببت هدرا بالمال العام .