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محمد رسول الله

عصمت شاهين دوسكي

أقبل الشوق إليك محمدا …. والشوق فينا إليك سرمدا

ليس لنا في الحب اختيارا … والحب بمولدك وجدا فطرتنا الإسلام على يديك … بالأمس واليوم وغدا لا نملك في الشوق أجلاً … إن ناد نبض القلب محمدا ************** محمد رسول الله … في الأرض والسماء ذكراه محمد صوت الحق صداه ..محمد خلق عظيم سناه محمد أرسى للدنيا مداه … محمد أعظم خلق رباه محمد أول الدنيا وآخر دنياه ..محمد يصلٍ عليه الله ************** يا رسول الله لم يبقى لدينا صبرا …هانت الدماء والقتل غدرا أبو لهب ما زال حياً والنار كبرى …الأوثان تعبد ليلاً وفجرا الإسلام غدا على هوية حبرا… مالنا ،تيه وحيرة ، ماذا جرى ؟ هل سقط الأيمان والشك تجلى… وعاد الإنسان يزحف صفرا ؟ *************** نبي الله يا خير الدنيا تجلى … من وهن لوهن كثر الرجا قلت ما أكتسب رجل مثل عقل يهدي ويرده على الردى عيوننا أدمعت من الدجى …والقلب جف دمعه من الأسى على الثكالى واليتامى والمساكين ..وفقراء ،عصر العدى

************* عجبي من مسلم يقتل مسلم … ينحر على طريق ومذهب شيب شعر رؤوسنا العجب …أين قوم التقى أين قوم النجب ؟ يسرق الكرم والحق يسلب …فلا ترى للكرم والحق غضب طيف النهى تراءى للحياة …زاد ، ماء ،وموت على عطب **************** اللهم رب الشفع والوتر … قضى فينا الضعف وطر ضاعت بلاد ونامت بلاد … بين فجر وصباح وعصر تجلت حروب ثارت خطوب …لا رشيد فينا ولا عمر إن سأل البريء لماذا؟رد عليه أسكت يأتي عليك خنجر **************** أين المفر أيها الظالم … أين المفر إن كان الله طالب ؟ أبن نوح ارتقى إلى جبل … خشية ماء وأمر غاضب وأبرَهَ من حجارة عاد …. لدياره وهنا بمرض سالب نصر الله إن أتى يذوي الملوك ..والقوًاد ولا يبقى حاجب **************** يمشي الزمان ويبقى الشوق إليك شهدا نروح ونغدو ويبقى نورك للأرض رشدا قلت لنفسي ألا يكفي أن أنتمي ل محمدا الحمد لله على حكم الله وليس لحكم الله ردا

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