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نينوى تعلن تخصيصات جديدة بقيمة 20 مليار لمشاريع جديدة

اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد عن اضافة تخصيصات مالية جديدة من صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة لمشاريع جديدة للمحافظة.

واشار المحافظ في بيان الى ان لقاء جمعه مع مدير صندوق اعمار المناطق المحررة الذي خصص مبلغ 20 مليار دينار لادراج مشاريع ضمن خطة الاعمار الخاصة بالعام 2019 ، مؤكدا وجود تعاون كبير بين ادارة الصندوق والمحافظة التي استثمرت جميع المبالغ التي خصصها الصندوق في مشاريع استثمارية اسهمت في تقديم الخدمات للمواطنين .

ووجه المرعيد بتحديد الاولويات الخاصة بالمشاريع التي تهم المحافظة والاكثر نفعاً للمواطنين والتي سيتم الشروع بتنفيذها قريباً.

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