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هزة أرضية متوسطة الشدة بشمالي كوردستان

هزة أرضية متوسطة الشدة بشمالي كوردستان

ضربت هزة أرضية متوسطة الشدة مدن شمالي كوردستان (كوردستان تركيا)، بعد منتصف ليل الخميس / الجمعة، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، أن الهزة التي بلغت شدتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، وقعت بتمام الساعة 00:28 بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، في بلدة سامسات التابعة لولاية أديمان بشمالي كوردستان، وأن مركزها كان على عمق 5كم.

وفيما بعد صححت مراكز الرصد الزلزالي التركية شدة الهزة إلى 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وشعر بالهزة غالبية مناطق شمالي كوردستان الحدودية، بالأخص ولايات أديمان وماردين والرها (أورفا) وكذلك بعض مناطق غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وتعد بلدة سامسات من المناطق التي تتكرر فيها الهزات الأرضية، خاصة بعد تشييد سد أتاتورك على نهر الفرات.

ولم ترد بعد أية أنباء عن وقوع خسائر جراء الهزة.

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