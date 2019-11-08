وزارة الهجرة تعلن اعادة ( 64 ) لاجئا عراقيا من تركيا الى البلاد

اعلن مكتب وزارة الهجرة و المهجرين في تركيا اليوم الاربعاء عن اعادة (64) لاجئا عراقيا من الاراضي تركيا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات البلاد ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن ” الوزارة اعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في دول المهجر ( تركيا ) ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية ” ، مبينا ان” رحلة العودة لللاجئين العراقين كانت من محافظات ( انقرة ، قير شهير ، اودو ، سامسون ، بولو ، جانكري وجروم ) التركية ” .

وتابع دوسة ان ” العودة نظمت بالتعاون مع مكتب وزارتنا في تركيا و وزارة النقل في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد “.

قسم الاعلام