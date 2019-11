اجتماع هام لممثلي اربعة جمعيات طبية مع وزارة الصحة

حول تدريب وتشغيل الاطباء

التقى عصر الاربعاء الماضي ممثلوا اربعة جمعيات طبية بالمسؤولين عن رسم سياسة وزارة الصحة بحضور القائم بأعمال رئيس برلمان ولاية نيو ساوث ويلز ، السيد ” مارك كوري “.

الاجتماع جاء بعد سلسلة اتصالات بوزير صحة الولاية السيد ” براد هازارد ” حول المصاعب العديدة التي يواجهها الاطباء القادمون الى استراليا من حاملي الجنسية الاسترالية ،سواء في الحصول على للتدريب او في دخول

سوق العمل الطبي.

وقد عرض وفد الجمعيات محتويات ”

White Paper ” التي اعدها والتي تضمنت خارطة طريق بمقترحات مفصلة تسهم في تذليل تلك المصاعب .

وبعد مداولات وتفصيلات عديدة جرى الاتفاق على الاجتماع ثانية بعد 4 اسابيع بعد الحصول على ايضاحات اخرى من الجهات المعنية ( AHPRA ).

وقد مثل الجمعيات الطبية الى هذا الاجتماع :

– اتحاد الجمعيات الطبية البنغالية الاسترالية. – د اياز شودري

– الجمعية الطبية الباكستانية – د عمران قسام

– الحمعية الطبية الهندية – د سونيل ڤياس

– الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية – د احمد الربيعي

———————————————

An important meeting at ministry of health on AMC/ IMG training and employment .

Following several contacts with NSW minister of Health ,Hon Brad Hazzard , a meeting was arranged for representatives of 4 Medical associations with policy makers in Ministry of Health , health department and

acting NSW parliament speaker Hon Mark Coure.

The meeting was held in Ministry of Health.

The meeting was focused on ” White Paper ” presented by the 4 associations with its road map on helping in early training and employment of AMC, IMG doctors.

The details of process of accreditation, examinations, AMC & HAPRA requirements were explained by the delegates who went also through the different dimensions( medical , economical , social etc ) of this problem.

It was agreed to have another meeting in 4 weeks after making further enquiries from health department.

Medical Associations ”

Iraqi Australasian Medical Association IAMA

Federation Bangladesh Medical Societies of Australia FBMSA

Australian Indian Medical Association AIMGA

Australia Pakistan Medical Association APMA

Dr Ahmad Alrubaie – OAM

Senior Consultant Gastroenterologist / Therapeutic Endoscopist / Bariatric Endoscopist

Senior Lecturer – University of NSW(UNSW)