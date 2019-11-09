Posted on by

اصابة العشرات باختناقات وانتشار أمني مكثف في جسور بغداد

ذكرت مصادر، اليوم السبت، ان قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند جسري الأحرار والسنك في العاصمة بغداد السبت، ما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصاً باختناقات.

واضافت المصادر ان عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب حدثت على الجسرين، قبل أن تهدأ الأمور وتتوقف المصادمات، مع تواجد قوات الأمن عند جسر السنك وقرب جسر الأحرار.

وكانت الاشتباكات قد تجددت في بغداد يوم الجمعة بين قوات الأمن والمحتجين المناهضين للحكومة.

ويشهد العراق احتجاجات على الفساد والبطالة وسوء إدارة النظام السياسي للبلاد منذ الأول من تشرين الاول الماضي، وقد أسفرت عن مصرع حوالي 300 شخص حتى الآن.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close