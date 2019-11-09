اصابة العشرات باختناقات وانتشار أمني مكثف في جسور بغداد

ذكرت مصادر، اليوم السبت، ان قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند جسري الأحرار والسنك في العاصمة بغداد السبت، ما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصاً باختناقات.

واضافت المصادر ان عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب حدثت على الجسرين، قبل أن تهدأ الأمور وتتوقف المصادمات، مع تواجد قوات الأمن عند جسر السنك وقرب جسر الأحرار.

وكانت الاشتباكات قد تجددت في بغداد يوم الجمعة بين قوات الأمن والمحتجين المناهضين للحكومة.

ويشهد العراق احتجاجات على الفساد والبطالة وسوء إدارة النظام السياسي للبلاد منذ الأول من تشرين الاول الماضي، وقد أسفرت عن مصرع حوالي 300 شخص حتى الآن.