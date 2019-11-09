اقليم كوردستان يملك 300 الف دار تجاوز

اعلنت رئاسة برلمان اقليم كوردستان، عن تمليك ما لا يقل عن 300 الف دار تجاوز لأصحاب ذوي الدخل المحدود.

وذكر الموقع الرسمي لبرلمان اقليم كوردستان ان رئيسها ريواز فائق التقت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية أليس وولبول والوفد المرافق لها.

وقالت فائق خلال اللقاء “نحن قد بدأنا بتنفيذ مشاريعنا في تنظيم تلك الاحياء التي تم انشاؤها بشكل غير قانوني”، مشيرة الى انه “بالمصادقة على مشروع قانون تمليك الدور للمتجاوزين عليها سيتم تمليك قرابة 300 الف دار للفقراء وذوي الدخل المحدود في اقليم كوردستان”.

وصادق برلمان اقليم كوردستان خلال الجلسة التي عقدها نهاية شهر اكتوبر الماضي على مشروع قانون تمليك الدور، والاراضي العامة للمتجاوزين عليها.