السلطات تغلق أغلب شوارع البصرة تحسبًا لتجدد الاحتجاجات

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن القوات المشتركة (جيش وشرطة) كثفت انتشارها وأغلقت الشوارع الرئيسية في مدينة البصرة مركز المحافظة.

وشهدت البصرة، مساء الخميس، تظاهرات حاشدة أمام مبنى المحافظة، تدخلت قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الشغب لفضها، قتل على إثرها 8 محتجين، بالإضافة إلى نحو 150 جريحا، بينهم عناصر في الجيش.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 280 قتيلًا على الأقل فضلًا عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية ”الفاسدة“.