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المرصد: 6 قتلى حتى الآن في محيط التحرير.. المتظاهرون يستغيثون والعمليات تنفي

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، السبت، إن ستة متظاهرين على الأقل قُتلوا بين ساحتي التحرير والخلاني، بعد أن شنت القوات الأمنية هجوماً مفاجئاً على أماكن تواجد المتظاهرين في محيط ساحة التحرير.

وأضاف المرصد في بيان مقتضب  إن “القوات الأمنية تتقدم لاقتحام ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير، فيما يطلق المتظاهرون نداءات إستغاثة لإيقاف عمليات العُنف المرتكبة بحقهم”.

في الأثناء بث التلفزيون الرسمي خبراً عاجلاً منقولاً عن قيادة عمليات بغداد، نفت فيه سقوط أي قتلى في العملية الأخيرة كما نفت استخدام الرصاص الحي.

مشاهد مصورة بعدسات متظاهرين في محيط ساحة التحرير مساء اليوم السبت:

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