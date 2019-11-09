المشهد الاخير من فيلم الحجلة

د. عبد الكريم السوداني

نهار – خارجي – ساحة التحرير

( لقطه عامة بمستوى النظر لنصب الحرية في ساحة التحرير .

تبدأ الكاميرا بالنزول تدريجيا من النصب , مع نزول الكاميرا يعلو صوت موسيقى واهات من الاغنية الوطنية ( لا والله والعباس )

تصل الكاميرا بنزولها الى مستوى منخفض لتستقر على الاف الاطفال , القسم الاكبر منهم بحجلاتهم الملونة والاخرون

يسيرون على اقدامهم وهم يحملون بأيديهم اوراقا كتبت عليها عبارات مختلفه .

يتقدم الاطفال نحو الكاميرا التي تتراجع مع تقدمهم بأتجاه جسر الجمهورية .

تقطيع صوري مابين اللقطة العامة للاطفال وعدد من اللقطات القريبة لهم اثناء سيرهم باتجاه الجسر .

لقطة قريبة لطفل وهو يحمل بيده جهاز (تابليت ) ينظر اليه وهو غير متصل بالانترنت , يرمي به الى الارض

لقطة قريبه لطفل يحمل بيده ورقه كتب عليها ( من قطع الانترنت ؟)

لقطة قريبه لطفل وهو يضحك .

لقطة قريبه لطفل يحمل بيده ورقه كتب عليها ( لماذا قطعتم الانترنت ؟)

لقطه قريبة لطفل وهو يبكي .

لقطه قريبه لطفل وهو يرفع السماعة من اذنيه ويرمي بها الى الارض .

لقطة قريبه لطفل وهو يمزق الورقة التي يحملها بيده .

لقطة قريبه لطفل وهو يصفق مع سماعه لاحدى اغانيه المفضلة .

لقطة قريبه لطفل وهو يرفع ( خرخاشه الى الاعلى ويحركها حيث يطرب لصوتها )

لقطة قريبه لطفل وهو يستمع ويتفاعل مع صوت احدى الالعاب .

لقطة قريبه لطفل بيده ورقة كتب عليها عبارة ( نازل اخذ حقي ).

تتحرك الكاميرا جانبا ليمر من امامها مجاميع الاطفال حيث يتجمعون على جسر الجمهورية .

لقطة من الخلف للاطفال وهم يقفون على الجسر من جانب الباب الشرقي حيث يظهر في العمق مجاميع كبيرة من قوات مكافحة الشغب , تختفي جميع الاصوات والصمت يسود المشهد ).

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