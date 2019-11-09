المشهد الاخير من فيلم الحجلة
د. عبد الكريم السوداني
نهار – خارجي – ساحة التحرير
( لقطه عامة بمستوى النظر لنصب الحرية في ساحة التحرير .
تبدأ الكاميرا بالنزول تدريجيا من النصب , مع نزول الكاميرا يعلو صوت موسيقى واهات من الاغنية الوطنية ( لا والله والعباس )
تصل الكاميرا بنزولها الى مستوى منخفض لتستقر على الاف الاطفال , القسم الاكبر منهم بحجلاتهم الملونة والاخرون
يسيرون على اقدامهم وهم يحملون بأيديهم اوراقا كتبت عليها عبارات مختلفه .
يتقدم الاطفال نحو الكاميرا التي تتراجع مع تقدمهم بأتجاه جسر الجمهورية .
تقطيع صوري مابين اللقطة العامة للاطفال وعدد من اللقطات القريبة لهم اثناء سيرهم باتجاه الجسر .
لقطة قريبة لطفل وهو يحمل بيده جهاز (تابليت ) ينظر اليه وهو غير متصل بالانترنت , يرمي به الى الارض
لقطة قريبه لطفل يحمل بيده ورقه كتب عليها ( من قطع الانترنت ؟)
لقطة قريبه لطفل وهو يضحك .
لقطة قريبه لطفل يحمل بيده ورقه كتب عليها ( لماذا قطعتم الانترنت ؟)
لقطه قريبة لطفل وهو يبكي .
لقطه قريبه لطفل وهو يرفع السماعة من اذنيه ويرمي بها الى الارض .
لقطة قريبه لطفل وهو يمزق الورقة التي يحملها بيده .
لقطة قريبه لطفل وهو يصفق مع سماعه لاحدى اغانيه المفضلة .
لقطة قريبه لطفل وهو يرفع ( خرخاشه الى الاعلى ويحركها حيث يطرب لصوتها )
لقطة قريبه لطفل وهو يستمع ويتفاعل مع صوت احدى الالعاب .
لقطة قريبه لطفل بيده ورقة كتب عليها عبارة ( نازل اخذ حقي ).
تتحرك الكاميرا جانبا ليمر من امامها مجاميع الاطفال حيث يتجمعون على جسر الجمهورية .
لقطة من الخلف للاطفال وهم يقفون على الجسر من جانب الباب الشرقي حيث يظهر في العمق مجاميع كبيرة من قوات مكافحة الشغب , تختفي جميع الاصوات والصمت يسود المشهد ).
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