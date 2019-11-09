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الناتو يتحدث عن مساهمة تركية في العراق

قال قائد بعثة حلف الشمال الأطلسي بالعراق، اللواء داني فورتين، إن تركيا هي مساهم هام في بعثة الحلف بالعراق.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف فورتين: “ممتنون لإسهامات تركيا في مقر البعثة وأيضاً تجاه المدربين والاستشاريين بالمدرسة العسكرية للإدارة والخدمات اللوجستية في قضاء التاجي”، في إشارة إلى إحدى مقار الناتو التي توفر التدريب للقوات العراقية.

ولفت إلى أن مهمة البعثة في العراق هي “التدريب وتقديم المشورة وليست قتالية”.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، تم تشكيل بعثة الناتو بالعراق، بهدف تعزيز قوات الأمن بالبلاد في الحرب ضد تنظيم “داعش”.

وتهدف البعثة التي تضم مئات المدربين والمستشارين وموظفي الدعم، بشكل أساسي إلى الانتقال من تدريب الأجانب للقوات العراقية إلى تدريب العراقيين لمواطنيهم.

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