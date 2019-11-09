برلمانيون أوربيون من اصول عراقية يعلنون تضامنهم للاحتجاجات ضد “الفساد والفشل”

اعلن برلمانيون اوربيون من اصول عراقية يوم الجمعة عن تضامنهم مع الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية، مدنين العنف التي تستخدمه السلطات الامنية ضد المتظاهرين.

والبرلمانيون هم كل من: عبير السهلاني نائبة في الاتحاد الأوربي – السويد، وعمر الراوي نائب في البرلمان النمساوي، حسين الطائي في البرلمان الفنلندي

وقال الثلاثة في بيان مشترك اليوم، إنّ “حق التظاهر والاحتجاج السلمي هو حق دستوري و من بديهيات الحقوق في أي نظام ديمقراطي. الاحتجاج ضد الفساد الإداري أو الفشل السياسي أو التدخل الأجنبي تلك ايضا حقوقٌ مشروعة”.

واضافوا انه “من هنا لا يسعنا إلا أن نعلن عن تضامننا مع الشباب والشابات الذين تظاهروا سلمياً من أجل عراق أفضل ومستقبل زاهر. وندين أي نوع من أنواع العنف المفرط من قبل القوات الأمنية”.