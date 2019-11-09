بومبيو: علينا مساعدة العراق ولبنان للتخلص من النفوذ ‏الإيراني ‏

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن على واشنطن مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ ‏الإيراني وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف، “‎هناك مئات الإرهابيين في سوريا نريد أن تتم محاكمتهم في دولهم”.

ووعد بومبيو “بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة 6 ملايين سوري إلى ديارهم وسنعمل من خلال مجلس الأمن عبر استصدار قرار بهذا الشأن”.