اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن على واشنطن مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم.
وأضاف، “هناك مئات الإرهابيين في سوريا نريد أن تتم محاكمتهم في دولهم”.
ووعد بومبيو “بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة 6 ملايين سوري إلى ديارهم وسنعمل من خلال مجلس الأمن عبر استصدار قرار بهذا الشأن”.
بومبيو: علينا مساعدة العراق ولبنان للتخلص من النفوذ الإيراني
اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن على واشنطن مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم.