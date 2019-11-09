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بيان مهم من منظمات المجتمع المدني العراقية في نيوزيلندا

تضامنا مع المتظاهرين الشباب الذين يسطرون أسمى آيات التضحية والفداء لوطننا الغالي
من أجل مستقبل مشرق خالي من الفساد والحد من التدخل الاجنبي في مقدرات البلاد والتسيب والقهر والظلم ، وبالتعاون ومؤازرة منظمات المجتمع المدني العراقية في نيوزيلندا المدرجة أسماءها أدناه فقد قمنا بأرسال رسالة الى ستة من أعضاء البرلمان النيوزلندي ممن لهم علاقة بالشوؤن الخارجية بالأضافة الى وزير العدل النيوزلندي نناشد فيها ضرورة إستنكار إستعمال العنف والأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين العزل في العراق الذين يواجهون العنف بصدور عارية ولا ذنب لهم سوى المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور .

جمعية الثقافة العربية النيوزيلندية
جمعية المرأة العراقية النيوزيلندية الثقافية
جمعية الصابئة المندائيين في نيوزيلندا

جمعية نينوى الآشورية

الجمعية الكلدانية المتضامنة

الحركة الديمقراطية الآشورية

اللجنة الخيرية الآشورية

إتحاد الجمعيات المندائية في المهجر

التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلندا

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