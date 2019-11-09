تركيا: اعتقال رئيسة بلدية ونائبها بتهمة دعم «الكردستاني»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس، رئيسة بلدية تنتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بتهمة الانتماء لـ«منظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، ونائبها.

واعتقلت عظيمة يجان، رئيسة بلدية إيبي كويولو بمحافظة وان (شرق) مع نائبها، ووجهت لهما تهمة الدعاية الإرهابية والانتماء لحزب العمال الكردستاني. وتستهدف السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي منذ صعوده الكبير في العام 2015، بشبهة الارتباط بحزب العمال الكردستاني.

وتم عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين من مناصبهم في أغسطس (آب) بشبهة الارتباط بحزب العمال الكردستاني. وتم اعتقال 3 رؤساء بلديات آخرين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتهم مشابهة.

في غضون ذلك، أطلقت تركيا عملية أمنية موسعة تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني (المحظور) في شرق وجنوب شرقي البلاد، لمنعه من إقامة قواعد يحتمي بها في الشتاء. وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إن العملية التي تشمل ولايات ديار بكر (جنوب شرق) وموش وبينغول (شرق) ذات الأغلبية الكردية، تهدف إلى تحييد أعضاء في «المنظمة الانفصالية الإرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وأضاف البيان أنه «جرى نشر قوات عسكرية قوامها نحو 3 آلاف فرد لعملية اليوم (أمس)؛ بهدف إعاقة جهود حزب العمال الكردستاني لإقامة قواعد شتوية لمسلحيه داخل الأراضي التركية».

ويشن الجيش وقوات الأمن بين الحين والآخر عمليات تستهدف حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، في محاولة للقضاء على وجوده في ولايات شرق وجنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية؛ حيث أطلق الحزب منذ العام 1984 كفاحا مسلحا بهدف الحصول على الحكم الذاتي.

ونددت منظمات حقوقية تركية بالعمليات المتكررة للجيش وقوات الأمن في شرق وجنوب شرقي البلاد، والتي كانت توقفت في الفترة من 2012 إلى 2015 خلال ما عرف بـ«مفاوضات السلام الداخلي»، لافتة إلى أن هذه العمليات أدت إلى تشريد مئات الآلاف في شرق وجنوب شرقي البلاد.

ويتخذ مسلحو الحزب من المناطق الجبلية مخابئ لهم؛ خصوصاً في فصل الشتاء بسبب الظروف الجوية شديدة القسوة. وتتمركز قواعد الحزب، بشكل أساسي، في جبل قنديل في شمال العراق، الذي يتعرض لقصف مستمر من سلاح الجو التركي.