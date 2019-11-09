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توافد كبير على ساحة التحرير وسط بغداد وعمليات كر وفر قرب ساحة الخلاني

افاد شهود عيان مساء اليوم السبت ان الناس بدأوا يتوافدون من كل حدب وصوب الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد ورود انباء عن عزم السلطات الامنية انهاء الاحتجاجات في البلاد.

وقال الشهود ان اعداد الناس بدأت بالتزايد بشكل ملحوظ في ساحة التحرير خاصة من مناطق شرقي بغداد، ومدينة الصدر.

واضاف الشهود ان عمليات كر وفر جارية حاليا بين محتجين والقوات الامنية في ساحة الخلاني المحاذية لجسر السنك وسط بغداد في محاولة لتفريق التظاهرات القائمة هناك ودفع المحتجين صوب ساحة التحرير وحصرهم هناك.

ووقع جرحى من المحتجين في العاصمة بغداد، عصر السبت، بعد محاولة من قبل القوات الأمنية فض احتجاج في جسري السنك والجمهورية القريبة من ساعة التحرير والمطلة على المنطقة الخضراء.

و نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة سعي السلطات فض الاعتصامات بالقوة.

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