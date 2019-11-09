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حقوق الانسان تعلن مقتل واصابة قرابة 1200 متظاهر في اربعة ايام في العراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يوم الجمعة عن مقتل واصابة قرابة 1200 محتج في اربع محافظات خلال اربعة ايام.

وافادت المفوضية في بيان اليوم، بمقتل (٢٣) واصابة (١٠٧٧) من المتظاهرين والقوات الامنية.

واوضحت المفوضية ان اغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة الى اعتقال (٢٠١) اطلق سراح (١٧٠) منهم في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار للفترة من ٣- ٧/ ١١/ ٢٠١٩ .

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب إحصاء لفرانس برس، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية.

واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بتواجد قناصة على أسطح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة.

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