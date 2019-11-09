شاهد.. إيفانكا ترمب ترقص في المغرب

رقصت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته، مع مزارعات مغربيات، أثناء زيارة خاصة تقوم بها للبلاد.

في التفاصيل، ظهرت إيفانكا في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص وتصفق على إيقاعات شعبية مغربية، ومعها عدد من المسؤولين الأميركيين والمغاربة، وذلك خلال استقبالها يوم الخميس في إقليم سيدي قاسم.

وزارت إيفانكا حقول الزيتون، واطلعت على سير عملية “تمليك الأراضي الجماعية للنساء”، التي تشرف عليها مؤسسة “تحدي الألفية” الأميركية، والتقت هناك بمجموعة من المزارعات.

يذكر أن إيفانكا كانت وصلت الأربعاء، إلى المغرب، في إطار زيارة تستغرق 3 أيام، من أجل الترويج، لـ”مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار”، التي أطلقتها الخارجية الأميركية في فبراير/شباط الماضي، بهدف مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على تعزيز دورهن في الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة.