عبد المهدي: نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والاقتصاد.

وقال عبد المهدي خلال ترؤسه، الإجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٠ انها ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الإقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها”.

واضاف “اننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الإقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية ، والبدء بإلاصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة”.

وذكر بيان صادر عن الحكومة انه “تم خلال الإجتماع استعراض المشاريع المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتجت بطالة واسعة ، والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل ، وبحث العديد من القضايا الإقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة”.

وبحسب البيان فإن رئيس مجلس الوزراء “وجه بضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ ، وإستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في اقرب وقت”.