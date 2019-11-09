عرض ألبوم «محمد رسول الله» (ص) بصوت «بيام عزيزي» في 11 نوفمبر

منصور جهانی – يُعرض ألبوم «محمد رسول الله» (ص) بصوت وتلحين «بيام عزيزي» وبإشراف «فردين لاهوربور»، في مركز الموسيقی ـ القسم الفني- بصالة سوره بمدينة طهران يوم 11 نوفمبر.

جدير بالذكر أن ألبوم «محمد رسول الله» (ص) الموسيقي الذي تم تسجيله بصوت وتلحين «بيام عزيزي» وبإشراف «فردين لاهوربور»، تم تسجيله بأربع لغات الفارسية، الكردية، العربية والتركية؛ في استوديو مدينة الصوت في العاصمة طهران وأشرف على التسجيل «اميد نيكبين». سيتم عرضه من قبل المركز الفني للموسيقى في الساعة 18 يوم الاثنين 11 نوفمبر الموافق لذكرى ولادت الرسول الأكرم (ص) و بداية أسبوع الوحدة في صالة سوره القسم الفني في طهران بحضور جمع من الموسيقيين من جميع أنحاء البلاد.

كما استغرق «بيام عزيزي» 4 سنوات لتأليف و تسجيل ألبوم «محمد رسول الله» (ص)، و الذي تضمن أغنية «طلع البدر علينا» باللغة العربية من إعداد «فردين لاهوربور»، يعود قدم هذه الأغنية لـ 1400 عام، شعر «طلع البدر علينا» غنّاه سكان المدينة عند قدوم الرسول الأكرم محمد (ص).

أما عن باقي الأغاني الموسيقية: أغنية «ألم الفراق» للشاعر طاهربك و ألحان الأستاذ سيد «علي أصغر كردستاني» و هي باللغة الكردية، أغنية «محمد رسول الله» (ص) للشاعر شيخ «عبدالرحمن الجامي» باللغة الفارسية، «يا ملجأ العاصين» للشاعر شيخ «مولانا خالد نقشبندي» باللغة الفارسية، أغنية «صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله» للشاعر «عاشق يونس» باللغة التركية، أغنية «حبيبي يارسول الله» المقتبس من شعر و ألحان الثقافة كردستان باللغة الكردية، أغنية «نحن محرم السلطان» للشاعر شيخ عبد الرحمن خالص، مقتبسة أيضا من ثقافة كركوك في العراق كما يبلغ قدم هذه الأغنية أكثر من 300 سنة باللغة الفارسية، أغنية «الله الله يا الله» التي يعود تاريخها الى 150 عام كانت تتلى في كردستان باللغة الكردية، اغنية «أيها الشخص الأعظم» للشاعر «مولانا خالد نقشبندي» و ألحان الأستاذ «محمد رضا عزيزي» باللغة الكردية، أغنية «الغادر» شعر كردي قديم، أغنية «سلطان الله» للشاعر «امام محمد البوصيري» المقتبسة من ثقافة كردستان باللغة العربية، أغنية «اذا كان لديك حاجة» للشاعر شيخ «عبدالقادر كيلاني» باللغة الفارسية، أغنية «مولا ياصل و سل» (مديح) للشاعر «امام محمد البوصيري» باللغة العربية و كذلك أغنية «حبيبي يا الله» المقتبسة من الثقافة التركية و الكردستانية باللغة العربية. قام «فردين لاهوربور» بالاشراف على جميع هذه الأغاني.

أشهر العازفين في ألبوم «محمد رسول الله» (ص) عبارة عن:

الأستاذ «ارسلان كامكار» (عازف الكمان)، «بيام عزيزي» (القارئ والملحن وعازف الدف)، «فردين لاهوربور» (المشرف على العمل وعازف الناي)، «بيام طونی» (عازف كمان)، «علي رضا دريائي» (عازف كمان)، «حسين رضايي نيا» (عازف على الدف)، «نفيد مثمر» (عازف على البزق)، «سحر عباسي» (عازفة على القيثار)، «مجغان حسيني» (عازفة على القانون)، «سحاب تربتي» (عازفة على الكاسور)، ازاد میرزابور، داود منادی، بریجهر خواجه، همایون نصیری، مژگان حسینی، روزبه زرعی و فردین کریم خاوری.

اضافة الى أن «أميد نيكبين» أشرف على التسجيل الصوتي و الاتقان و الميكس، و «مهسا شهبازیان» أشرفت على تسجيل الأشعار التركية الاسطنبولية و «جواد قرباني بور» أشرف على كرافيك هذه الموسيقى.

جدير بالذكر أن «بيام عزيزي» وزّع حتى الآن 7 أعمال موسيقية، من ضمن:

ألبوم «با قدسيان» الذي اشتهر بأغنيته «الله مدد» من تلحين وتأليف الأستاذ «محمد جليل عندليبي»، ألبوم «لبيك» من تلحين الراحل الأستاذ «مجتبى ميرزاده،» ألبوم «رسالة العشاق» و «ملكا» التي شارك في عزفها اوركسترا سمفونية ايران، بالاضافة الى «علي بجوهشكر» و «باشا هنجني» و بتعاون مع أعضاء فريق كامكارها الموسيقي، علاوة على الالبومات السابقة كان لعزيزي 3 ألبومات أخرى تحت عنوان «المحكمة» من تلحين وأعداد الأستاذ «ارسلان كامكار»، ألبوم «سه روكي دل» (رئيس القلب) وألبوم «خورشيد مستان» من تلحين وإعداد الأستاذ «هوشنك كامكار».

و بدأ توزيع كليبات الموسيقى لجميع تجار الموسيقى المعتبرين من ضمنها: «بيب تونز» Beeptunes.com ، «ريتمو» ritmo.ir و «نوفاك» navaak.com كما سيتم توزيع النسخ الفيزيكية في 11نوفمبر لشركات «رها» و «جوان» في جميع انحاء البلاد، حتى يتثنى للجميع الاستماع لهذه الموسيقى.

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