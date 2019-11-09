 عزت الشابندر يحرّض على قتل المتظاهرين وهوالقائل كان الإيرانيون يبصقون في وجهنا *!

بقلم مهدي قاسم

عزت الشابندر ، كسياسي مجهول و نكرة سابقا ، حاله في ذلك حال معظم سياسيي الصدفة الكثيرين الذين برزوا فجأة بين ليلة وضحاها في الساحة السياسية العراقية ، و قد سبق لقوات الاحتلال أن جمعتهم و جلبتهم من شوارع خلفية في طهران ودمشق وبيروت ولندن وواشنطن وغيرها حيث كانوا يتسكعون و كشحاذين رثين في دهاليز أجهزة مخابرات و تجسس إقليمية و دولية مقدمين خدماتهم مقابل حفنة دولارات ، ففي البداية حاول عزت الشابندر أن “يفجّر ” مواهبه و إمكانياته السياسية، كسمسار سياسي بارع عند الزعيم العظيم ” والله ما أدري ” علاوي ، غير إن ذلك لم يستمر طويلا ، لكونه شخصا يعرف من أين تؤكل الكتف ، كأي سياسي مرتزق آخر يفضّل العيش من السياسة وكسياسي طارئ في زمن الوضاعة و الخساسة ، فسرعان ما ترك الزعيم ” والله ما أدري ” ليلتحق بالزعيم ” و الله كلشي أدري” المالكي !! طبعا بنفس الصفة أي بصفة سمسار سياسي مفوّه ووسيط لعقد بيع و شراء أسلحة مزنجرة و كاسدة من دول اشتراكية سابقة في بيروت و موسكو مثلا ، و كحلاّل مشاكل سياسية في المنطقة الخضراء و خارجها و بهذا الخصوص” تمكّن ” و بتدخل من المالكي من تسوية قضائية للمُدان مشعان الجبوري لحد إسقاط كل قضايا الفساد بحقه و حق أبنه و من ثم إرجاعه إلى العراق ليكون نائبا في مجلس النواب وهو نفس مشعان الركاض الذي يفضح الآن وعبر فضائيات لصوصية أقرانه من نواب و ساسة متنفذين ، و عندما فاحت رائحة فساد صفقات بيع الأسلحة الكاسدة وزكمت النفوس أخذ نوري المالكي يشعر بإحراج من ذلك فأهمله ، إلى أن اضطر أن يحيل نفسه على التقاعد كسياسي فاشل أسوة بباقي أقرانه سيما بعدما وجد أنه لم يُعد من أحد بحاجة إلى خدماته الخاصة بالسمسرة السياسية ، فاستاء وزعل ، وبدافع انتقامي ليس إلا ، أخذ يظهر على فضائيات منتقدا العملية السياسية والأحزاب السياسية الفاسدة و كذلك كيف أن الإيرانيين كانوا يحتقرون الشيعة العراقيين الذين ذهبوا للقتال إلى صفوفهم ضد العراق و يبصقون في وجوههم *احتقارا و ازدراء و الخ ، كل ذلك ليبدو في مظهر بريء وكأنه ملاك طاهر * ، وليس مساهما بالعملية السياسية الفاشلة منذ سقوط النظام السابق وحتى السنوات الأخيرة ، و أحد منتفعي من نظام المحاصصة الفاسد و الهجين وهو ينسحب ” متقاعدا سياسيا ” بحسابات بنكية تقدر ببضعة ملايين دولارات على الأقلن ولكن بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد العدوس الأرجنتيني ، بدأ عزت الشابندر ” يتحرك ” وينشط سياسيا من جديد فزار صديقه اللدود السابق مسعود البارزاني في أربيل لنيل المباركة الكوردية أولا !!، ثم زار عادل الزوية في مقر رئاسة الحكومة* حتى يقدم خدماته مجددا كسمسار قديم و صاحب خبرة في هذا المجال ،عسى و لعل يحصل على منصب ما و تأكيدا على ذلك صرح ما معناه بأن ” الوطن ” أغلى من الدماء ( يقصد من دماء المتظاهرين ” طبعا ككلام حق يُراد به الباطل ، و ذلك في سياق تحريض وتشجيع واضحين لعادل الزوية ليتوغل وحشيا في عملية قتل المنتفضين الوطنيين و تاليا تبريرا للقوات الأمنية و الميليشيات التابعة للنظام الإيراني للمضي قدما في قتل المتظاهرين بأعداد أكبر و أكثر ،أجل قتل هؤلاء المتظاهرين البواسل و الذين غالبيتهم من أبناء الجنوب الفقراء و العاطلين عن العمل ، قتلهم بذريعة الدفاع عن ” الوطن ” !! …

و كأنهم ليسوا هم الذين دافعوا عن الوطن واسترجعوه من عصابات داعش بتضحيات كبيرة جدا !..

وما دمنا عند آل الشابندر فيتطلب منا الشعور بالإنصاف أن نقول سيان بين الثرى و الثريا :

نقصد بين السمسار والانتهازي المرتزق عزت الشابندرو بين رجل المبادئ و المواقف الوطنية الشريفة و الأصيلة و المعاني دوما لمعاناة الشعب العراقي غالب الشابندر .

رابط فيديو حيث يؤكد عزة الشابندر كيف أن الإيرانيين كانوا يبصقون في وجوه الدعويين و باقي العراقيين في إيران في أكبر نزعة عنصرية حاقدة وبغيضة