قائد عمليات البصرة: سيارات مجهولة اطلقت النار على المتظاهرين وقتلت 7 منهم

افادة قيادة عمليات البصرة يوم الجمعة بسقوط سبعة قتلى في صفوف المتظاهرين بإطلاق نار من سيارات مجهولة استهدفت الاحتجاجات.

وقال قائد عمليات البصرة رشيد فليح في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم إن “سيارات مجهولة قامت بإطلاق النار على المتظاهرين في البصرة مما ادى الى مقتل سبعة اشخاص”.

وقالت تقارير اعلامية في وقت سابق من اليوم ان الشرطة المحلية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في مدينة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق.

وقالت التقارير التي نُقلت من قلب الحدث ان “الأمن اطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في شوارع مدينة البصرة”، مشيرة الى اصابة العشرات بجروح بالغاز المسيل للدموع، وبالرصاص الحي.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يوم الجمعة عن مقتل واصابة قرابة 1200 محتج في اربع محافظات خلال اربعة ايام.

وافادت المفوضية في بيان اليوم، بمقتل (٢٣) واصابة (١٠٧٧) من المتظاهرين والقوات الامنية.

واوضحت المفوضية ان اغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة الى اعتقال (٢٠١) اطلق سراح (١٧٠) منهم في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار للفترة من ٣- ٧/ ١١/ ٢٠١٩ .

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب إحصاء لفرانس برس.

واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بتواجد قناصة على أسطح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة.