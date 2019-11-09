قرار امني بفتح جسور بغداد باستثناء واحدة وحصر التظاهرات بالتحرير

فيما تواصلت التظاهرات في العراق وتجددت المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في شارع الرشيد أشهر شوارع العاصمة العراقية بغداد ، أفادت مصادر بصدور قرار أمني ، اليوم السبت ، بفتح كافة الجسور في العاصمة العراقية بغداد باستثناء جسر الجمهورية، وحصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط.

أكدت أن قوات الأمن العراقي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين قرب جسر السنك، فيما أخلى الأمن جسري السنك والأحرار من المتظاهرين.

وفي وقت سابق ، من اليوم السبت أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع الرشيد ، بعد ان حاول المتظاهرون الوصول مجدداً إلى جسر الشهداء، لكن قوات الأمن واصلت منعهم لليوم الثالث على التوالي.

بدورها أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان ، تسجيل العشرات من حالات الاختناق بين المتظاهرين بعد إطلاق قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع أثناء تقدمهم لفض الاعتصامات.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وعد اليوم السبت ، في بيان صدر عن مكتبه ، وطالعته (باسنيوز) بحزمة جديدة من الاصلاحات ، قال انها لن تبقي عراقياً تحت مستوى خط الفقر ، كما قال أن الحكومة والقضاء سيحققان في قضايا قتل المتظاهرين وسيُفرج عن المحتجزين منهم ، مشدداً على “ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية”.