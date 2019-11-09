متحدث عسكري: مقتل 4 واصابة 79 متظاهراً بكرات حديدية واعتقال قائد عنف البصرة

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، عن وقوع قتلى وجرحى خلال احتجاجات البصرة، مرجعا ذلك لاصابتهم بكرات حديدية.

وقال خلف، ان “حصيلة ضحايا التظاهرات في البصرة امس 4 شهداء و79 مصاباً بكرات حديدية و23 حالة اختناق”.

واضاف ايضا انه تم “القبض على قائد المجموعة العنفية في البصرة وتصديق اقواله قضائيا”.