مسؤول إيراني يرد على بومبيو: امريكا مسؤولة عن الفساد ومقتل مليون شخص بالعراق

حمّل المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني حسين امير عبد اللهيان يوم الجمعة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية مقتل أكثر من مليون عراقي.

و قال امير عبداللهيان على منصات التواصل الاجتماعي تويتر مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن “شعوب المنطقة تدرك جيدا أن البيت الأبيض هو المسؤول الرئيس عن غزو العراق العسكري وانشاء جماعة داعش وتصعيد التوتر وانتشار الفساد ومقتل أكثر من مليون عراقي”.

واضاف أن “المنطقة ستكون آمنة ومستقرة بلا شك دون التدخل والإزعاج الامريكي”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال في وقت سابق من اليوم على واشنطن مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ ‏الإيراني وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف، “‎هناك مئات الإرهابيين في سوريا نريد أن تتم محاكمتهم في دولهم”.

ووعد بومبيو “بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة 6 ملايين سوري إلى ديارهم وسنعمل من خلال مجلس الأمن عبر استصدار قرار بهذا الشأن”.