مطربة عربية تهدي اغنية للعراق

كشفت المطربة هبة يوسف النقاب عن أحدث أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم “بديكم راية الله” والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ونشرت هبة يوسف الفيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة بقولها “الشعب العراقي الحبيب ، اهداء مني لكم حبايب قلبي الغالين ويارب تنول اعجابكم ولكم مني كل الحب والتقدير با اغلي الناس”.

وتتواجد هبة يوسف في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا لإحياء عدد من الحفلات الغنائية والتي حققت نجاحا كبيرا في امارتي دبي وابو ظبي ، وأصبح لها جمهور مميز عبر السوشيال ميديا.