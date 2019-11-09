Posted on by

مطربة عربية تهدي اغنية للعراق

كشفت المطربة هبة يوسف النقاب عن أحدث أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم “بديكم راية الله” والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ونشرت هبة يوسف الفيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة بقولها “الشعب العراقي الحبيب ، اهداء مني لكم حبايب قلبي الغالين ويارب تنول اعجابكم ولكم مني كل الحب والتقدير با اغلي الناس”.

وتتواجد هبة يوسف في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا لإحياء عدد من الحفلات الغنائية والتي حققت نجاحا كبيرا في امارتي دبي وابو ظبي ، وأصبح لها جمهور مميز عبر السوشيال ميديا.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close