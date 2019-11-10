ابن الشاه للمتظاهرين العراقيين واللبنانيين : عدونا واحد وسوف ننتصر

وجّه رضا بهلوي، الابن الأكبر للشاه محمد رضا بهلوي حاكم إيران الأسبق، ، رسالة إلى المحتجين في العراق ولبنان قائلا: عدونا واحد وسوف ننتصر.

مضيفاً ، في رسالة باللغة العربية نشرها على حسابه في تويتر قائلا فيها “إلى جيراننا وأصدقائنا في العراق ولبنان ؛ إن الشعب الإيراني يتضامن معكم في نضالكم الحيوي ضد الاستبداد. نحن نتابع عن كثب نضالكم من أجل نيل الهوية الوطنية والاستقلال”.

وأضاف “إن للإيرانيين والعراقيين واللبنانيين عدوا واحدا ألا وهو نظام الجمهورية الإسلامية. فطوال 40 عاما ارتكب هذا النظام جرائم فظيعة ضد الشعب الإيراني وشعوب المنطقة” . مردفاً ” واليوم وعبر ميليشياته ووكلائه يرهب العراق ولبنان ودول أخرى في المنطقة بالفساد والقمع المطلقين “.

وتابع ابن شاه ايران السابق ، بالقول إن ” هذا النظام وقادته عديمي الضمير، لا يعبأون بكم أو ببلدانكم ، ولكن فقط بقوتهم وثرواتهم “. موضحاً إن ” نضالكم من أجل نيل الحرية والعدالة محل إلهام. وبجهودكم جنبا إلى جنب جهود الشعب الإيراني، سينتهي هذا الفصل في تاريخنا الجماعي، مما سيسمح لنا ببناء منطقة مزدهرة وآمنة وحرة لأبنائنا”.

ويعتبر مراقبون ان التظاهرات الكثيفة التي تشهدها كل من لبنان والعراق، يمثلان قلقا كبيرا لإيران ووكلائها في المنطقة ، معتبرين ان طهران قد عملت لسنوات لبسط نفوذها في هذين البلدين، الأمر الذي يسعى المتظاهرون إلى تغييره.كما يرون أن التظاهرات تعتبر تهديدا حقيقيا ضد المصالح الإيرانية في لبنان، والعراق، لأن المظاهرات وطنية في صميمها، لذلك تمثل تحديا للسلطة السياسية المدعومة من إيران.