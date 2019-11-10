الاستقالة ليست حل ووجود حكومة امر ضروري للاصلاح،

نعيم الهاشمي الخفاجي

انا شخصيا احمل ساسة المكون الشيعي العراقي وبالذات الدعوة لكونهم ترأسوا رئاسة الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية مدة ١٤ عام، تحت ظل زعامتهم تم رفض مشروع اقامة اقليم الوسط والجنوب وعجزوا عن ايجاد بديل افضل يضمن الامن والعيش الكريم لمواطنيهم، لربما تجد اشخاص يتبنون مشاريع وهم لايقبضون شيئا، وهم يعلمون ذلك جيدا، لكن لاجل ابنائهم واحفادهم يتبنون مشاريع تجلب الرفاهية للاجيال القادمة، بينما تجد الغالبية يفكر بمصلحته الخاصة، وبمصلحة حزبة بالدرجة الاولى وللاسف يغلفون شعاراتهم في الوطنية والخوف على وحدة العراق وثرواته وافعالهم على ارض الواقع عكس شعاراتهم بل تجدهم متاجرين بدم بني جلدتهم ويفضلون منتسبي حزبهم على الفقراء والمهمشين، يشرعون قوانين تخدم طبقات من المجتمع وتحرم الغالبية من ابناء الشعب، بل ثبت لصوصيتهم بشكل واضح وجلي، عادل عبدالمهدي ليس هو من اوصل البلاد لهذا الوضع المزري، الذي يتحمل ذلك من شغل منصب رئاسة الحكومة ورؤساء الكتل الذين يملكون مقاعد برلمانية كافية لمحاربة الفساد، وزير سابق شغل منصب لحزب شيعي اسلامي عندهم اب روحي، يقول قلت للاب الروحي انني وظفت الاف في الوزارة من شباب الحزب يأتيه الجواب من الأب الروحي انا لايهمني ذلك انا عندي مكاتب ومصاريف اريد تدفع لي، فهل هذا فعلا مصلح، بالتأكيد لا، كل الاحزاب الشيعية ومعهم الحزب الشيوعي لم يرفضوا الرواتب الضخمة والمميزات، الجميع مشارك بماحدث للعراق، دمج الميليشيات ليست محصورة على حزب الدعوة فقط وانما معهم الحزب الشيوعي وحزب البعث الاسلامي والاكراد …….الخ من حقنا نحن الذين لانستلم رواتب دمج ميليشيات ووظائف بالعراق ان ننقد الوضع العراقي، ولايحق لمن يوجد اسمه بالدمج سواء في الاحزاب الاسلامية او الشيوعيين الذين تم دمجهم مع البشمركة رفع الشعارات الوطنية مطلقا، بعضهم يستلم راتب وزير وهبه له قائد كوردي، هل يوجد دمج وفرهده حلال ويوجد دمج حرام؟ كلامي على المدموجين فقط، قبلوا في المشاركة في اخذ اموال الشعب بشكل وآخر، محاولة اختزال الوضع البائس بشخص عادل عبدالمهدي هذا مرفوض، قضية استقالة الحكومة لاتجدي نفعا، عبدالمهدي اذا قدم استقالته تبقى حكومته حكومة تصريف اعمال لحين موعد الانتخابات، عبدالمهدي طرح مقترح ان على سيد مقتدى الصدر وهادي العامري ترشيح شخص يحل محله وينتهي الوضع في احلال شخصية جديدة وياليت من التيار الصدري لرئاسة الوزراء، لجبروا حظهم في تقلد منصب رئاسة الوزراء، امريكا حاربت الشيوعية الثورية في اوروبا الغربية والتي كانت مسيطرة على الجامعات والمعاهد الاوروبية بعد الحرب العالمية الاولى وبعد الحرب العالمية الثانية قام علماء اجتماع امريكا دراسة الفكر الشيوعي الثوري مدة عشرين عام وتم تجنيد شخصيات اكاديمية خرقت التيار الشيوعي الاوروبي الغربي وتم تشكيل احزاب يسارية ديمقراطية تتبنى الايدولوجية الراسمالية وهذا يناقض الايدولوجية الشيوعية، واصبحت هذه الاحزاب اليسارية التي دعمتها امريكا حاكمة في دول اوروبا الغربية ومؤيدة لامريكا، الذي يحدث بالساحة العراقية من مظاهرات بالوسط الشيعي العراقي ليس بعيد عن المخططات الامريكية ومن السذاجة نفي ذلك ابدا ونحن نشاهد صراع محاور بالساحة الشيعية العراقية، ليس كل معدن يلمع ذهب لكن كل ذهب يلمع، نختم كلامنا بخطبة للامام علي ع حول شعار الخوارج لاحكم الا لله

«لا حكم إلاّ لله»

قال عليه السلام:

كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ! نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إِلاَّ للهِ، ولكِنَّ هؤُلاَءِ يَقُولُونَ:لاَ إِمْرَةَ، فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَيُبَلِّغُ اللهُ فِيهَا الْأَجَلَ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيءُ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر. وفي رواية أُخرى أنّه عليه السلام لمّا سمع تحكيمهم قال: حُكْمَ اللهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ. وقال: أَمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فيها التَّقِيُّ، وَأَمَّا الْإِمْرَةُ الْفَاجرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا الشَّقِيُّ، إلى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ، وَتُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ.

ليس كل من رفع شعار الاصلاح هو صادق، المرجعية طالبت بتحديد وقت زمني للاصلاح الحكومة تلتزم به وهذا المقترح يطابق المنطق والعقل، وخاصة ان المتظاهرين الشيعة لايملكون مشروع تدبير انقلاب لاقامة حكم شيعي ديني او علماني.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.