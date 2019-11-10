الحاكم العسكري الإيراني فوق العادة للعراق الجنرال سليماني يريد إفشال الانتفاضة الوطنية

بقلم مهدي قاسم

في مقالات سابقة لي ــ ذات صلة بالانتفاضة الشعبية العارمة

ـ أشارت إلى إنه أمام أبناء الانتفاضة الوطنية المجيدة مشوار طويل ، و طويل جدا ـ بل سيكون شاقا ومتعرجا ذات صولات و جولات كثيرة من تضحيات و نزيف دماء وسقوط أعداد كبيرة من شهداء و مصابين ، معبرا عن اعتقادي بأنه سيكون أطول وأصعب و اشق مشوارو أكثر دموية من انتفاضة

السودانيين ، سيما أن الحاكم العسكري الإيراني ـــ غير المعلن رسميا للعراق ـــ الجنرال قاسم سليماني قد دخل بكل ثقله و فيالق ميليشياته و دماه من زعماء وساسة إسلاميين *لإفشال الانتفاضة الوطنية ولو بارتكاب أفظع و أشنع مجازر دموية في سبيل تحقيق ذلك ..

فمن هنا يتحتم على جموع المتظاهرين بمزيد من صبر و تحمل

و نفس طويل جدا ، ولكن الأهم عدم التراجع إطلاقا و مهما كلف الأمر، و ذلك في سبيل الوصول لنهاية المشوارمتوّّجين و مكللين بالنصر المجلل ولكن عبر تضحيات دامية و رهيبة مثلما انتصر السودانيون على سلطة البشير الإسلامية الفاسدة بصبر جبار و تضحيات بشرية كبيرة ـــ قدموا

في يوم واحد 35 شهيدا سودانيا ..

ولعل الصعوبة الأكبر و الأعقد التي ستواجه المتظاهرين

تكمن ليس فقط في مواجهة القوات الأمنية القمعية التي يقودها أصلا بعض من أزلام النظام الإيراني أو الموالين له من قادة أمنيين ، إنما يتحتم على المنتفضين مواجهة عشرات من ميليشيات مدججة بكل أسلحة فتاكة أيضا و التي حتما ستُزّج بكل قواتها المدججة والتي ترى أن

من واجبها الأول و الأخير حماية مصالح و نفوذ النظام الإيراني في العراق ، بأي شكل من الأشكال ، و حتى ولو عبر تلال من جماجم و شلالات من دماء نازفة من أجساد المتظاهرين ، ففي النهاية ما هؤلاء سوى مرتزقة ” عقائديين وولائيين ” !! ولا يهمهم سفك الدم العراقي قطعا

، وما نقوله ليس تهمة باطلة أو قذفا مرميا على عواهنه ، ولا سرا مكنونا أو مخفيا ، إنما أعُلن عنه بكل وضوح و صراحة بعض قادة هذه المليشيات أنفسهم و عبر قنوات و فضائيات محلية و عربية ، بينما النظام الإيراني سيبذل كل جهده و يستعين بكل هذه المليشيات البلطجية و ربما

ــ إذا استوجبت الضرورة ــ حتى بغيرها أيضا من لبنان أو سوريا و يزّجها للقضاء على المتظاهرين العراقيين بغية حماية مصالحه الأمنية والاقتصادية في العراق ، و بالأخص للحفاظ على الرئة الاقتصادية الوحيدة لتنفيس الاقتصاد الإيراني من خلال العراق ، لذا فمن الضروري

معرفة هذه الحقيقة المريرة والاستعداد لها ضمن خطط وترتيبات واستعدادات و تغيير استراتيجيات بين حين وآخر و ضمن إطار عمليات كر و فر وتقدّم وتراجع ، وتقدّم من جديد و هكذا ، و ربما لشهور طويلة وفي نفس الوقت بذل جهود لأجل كسب مزيد من متظاهرين جدد ، إذ كلما ازدادت

أعداد المتظاهرين حشودا كبيرة وأماكن تظاهراتهم الحاشدة والمتفرقة ، كلما سيصبح صعبا على القوات الأمنية والميليشيات ذات التبعية الإيرانية مواجهتهم أو تصفياتهم بسهولة ..

المهم في الدرجة الأولى :

ــ الحفاظ على ديمومة و زخم الانتفاضة مع الحفاظ على

طابعها السلمي الحالي في كل الأحوال ، حتى تستمر بنفس دفق و حيوية وعنفوان ، تماما مثلما فعل السودانيون طيلة شهور طويلة من تصميم وعزم وصبرو تضحيات رهيبة إلى أن انتصرت قضيتهم بشكل الذي أرادوه هم و ليس الحكومة أو العسكر الموالين لحكومة البشير …

هامش ذات صلة

*( فرانس: اتفاق بين سليماني والسيستاني والصدر والحكمة

على إنهاء الاحتجاجات بالقوة!

قالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، السبت، إن الأطراف السياسية الرئيسية

بما فيها سائرون والحكمة، اتفقت على بقاء السلطة وعلى رأسها عادل عبد المهدي، وإنهاء الاحتجاجات، بعد لقاء جمع قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاتي.

وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم (9 تشرين الثاني 2019)، أن “الأطراف المعنية

بمن فيهم سائرون والحكمة، اتفقت على بقاء السلطة الحالية وعلى رأسها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي”.

وأضاف التقرير، أن “ذلك جاء بعد لقاء قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا

السيستاتي (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه وإنهاء التظاهرات وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادرها أن “اجتماعاً دار بين زعيم فيلق القدس الإيراني

قاسم سليماني وقوى سياسية عراقية أفضى إلى إبقاء السلطة الحالية”.

ووفقاً لمعلومات مقتضبة نقلتها فرانس فإن “المجتمعين اتفقوا على إبقاء السلطة

الحالية حتى وإن اضطرت السلطات لإنهاء الاحتجاجات باستخدام القوة”.

وفي (31 تشرين الأول الماضي) كشفت وكالة “أسوشيتد برس” عن “حضور قائد فيلق

القدس الإيراني، قاسم سليماني، اجتماعاً أمنياً عراقياً بدلاً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ما شكل مفاجأة للمسؤولين الحاضرين”. وتعهد سليماني، بحسب الوكالة، “بقمع التظاهرات لكنه فشل حتى الآن”.

كما أكدت الوكالة في تقريرها أن “إيران تخسر نفوذها في العراق ولبنان بسبب

فشل وكلائها في المحافظة على هذا النفوذ”.

في التفاصيل، يقول تقرير الوكالة، إنه و”بعد يوم من اندلاع الاحتجاجات المناهضة

للحكومة في العراق، توجه قاسم سليماني إلى العاصمة بغداد في وقت متأخر من الليل، واستقل طائرة هليكوبتر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث فاجأ مجموعة من كبار مسؤولي الأمن برئاسة الاجتماع بدلاً من رئيس الوزراء! وقال للمسؤولين العراقيين: نحن في إيران نعرف كيفية

التعامل مع الاحتجاجات. لقد حدث هذا في إيران وسيطرنا عليها”، وفق مَن وصفتهم الوكالة بالمسؤولين الكبار المطلعين على الاجتماع الذين تحدثوا لـ “أي بي” شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

ويمضي تقرير الوكالة “في اليوم التالي لزيارة سليماني، أصبحت الاشتباكات بين

المتظاهرين وقوات الأمن في العراق أكثر عنفاً بكثير، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 100 بعد أن أطلق قناصون مجهولون النار على المحتجين في الرأس والصدر. وقُتل حوالي 150 متظاهراً في أقل من أسبوع”.

وبحسب الوكالة، “يشير وصول سليماني ومهندس جهاز الأمن الإقليمي التابع لطهران

إلى قلق إيران الشديد بشأن الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء بغداد وفي قلب العراق، حيث شملت الاحتجاجات دعوات لطهران لوقف التدخل في المنطقة نقلا عن صحيفة صوت العراق ”.