الحوثي يتهم امريكا واسرائيل بتأدية دور في احتجاجات العراق ولبنان

اتهم زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، يوم السبت، الولايات المتحدة وإسرائيل بـ”لعب دور فيما يشهده العراق ولبنان من احتجاجات”، قائلا “الفرح والارتياح الأمريكي والإسرائيلي لما يحدث في العراق ولبنان يكشف طبيعة موقفه”.

وقال في كلمة له بمناسبة المولد النبوي الشريف، ان “قوى الاستكبار تسخر كل إمكاناتها في سبيل تعزيز سيطرتها على الشعوب وتعتمد على التضليل وتقويض القيم والأخلاق”.

ودعا ”الحوثي“ الى “تعزيز ​الاستقلال​ الحقيقي على المستوى الثقافي والفكري والاقتصادي”، محذرا “​الشباب​ من حالة الفوضى في التلقي الإعلامي على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ووسائل الإعلام”، ودعاهم لتجنب ما يحدث في لبنان والعراق.

وأضاف: “أدعو شعوب أمتنا إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مشاكلها بما لا يحدث ثغرة للأعداء كما يحدث في العراق و لبنان”.

وأحيا الآلاف من الحوثيون، اليوم، ذكرى المولد النبوي في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ومؤخرا، ظهرت نبرة الحديث عن مكافحة الفساد “بشكل مفاجئ” في صنعاء من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في تطور اعتبره محللون دليلا على خشية الحوثي من انتقال عدوى الثورة في العراق ولبنان إلى اليمن.

وأعلن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، نهاية اكتوبر، عن توجه لمحاربة الفساد ومعركة مفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، من خلال تخصيص أرقام في المؤسسات الحكومية، وأخرى في مكتبه، لتلقي شكاوى المواطنين الذين يتعرضون للابتزاز.

ويرى محللون، أن رياح الاحتجاجات في لبنان والعراق، قد لا تنتقل بسرعة وجيزة إلى صنعاء، لكن بوادر انتقالها أثارت هواجس أمنية لدى سلطات الحوثي وداخل النظام الإيراني الذي يبدو قلقا من أن تتسع رقعتها في الأيام والأسابيع المقبلة.

و في مواقع التواصل الاجتماعي يناقش النشطاء اليمنيون حتمالات انتقال عدوى احتجاجات “العراق ولبنان” إلى الشارع اليمني، وكتب ابو بكر الوراق:” التظاهرات في بغداد والخوف في صنعاء”.