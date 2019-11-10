الديمقراطية تحل ثانياً في ترتيب القوى في انتخابات نقابة سواقي نابلس

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها إنه جرت اليوم في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس , انتخابات نقابة العاملين في النقل البري و الميكانيك (السواقين ),فرع محافظة نابلس.

وقد تنافست في الانتخابات لائحتان:

_الأولى وقد ضمت كتلة الوحدة العمالية المؤيدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .

_الثانية “كتلة نابلس تجمعنا” وقد ضمت تحالف فتح مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ,وحزب الشعب الفلسطيني .

وقد أسفرت النتائج عن فوز فتح ب 9 مقاعد ,والجبهة الديمقراطية بمقعدين , ومقعد لكل من الجبهة الشعبية وحزب الشعب .

وبذلك تحل الجبهة الديمقراطية في الموقع الثاني في ترتيب الفصائل الفلسطينية في نقابة السواقين .

علماً أن الانتخابات جرت ,وللمرة الأولى ,وفق نظام التمثيل النسبي الكامل .

الإعلام المركزي