Posted on by

الديمقراطية تحل ثانياً في ترتيب القوى في انتخابات نقابة سواقي نابلس

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها إنه جرت اليوم في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس , انتخابات نقابة العاملين في النقل البري و الميكانيك (السواقين ),فرع محافظة نابلس.

وقد تنافست في الانتخابات لائحتان:

_الأولى وقد ضمت كتلة الوحدة العمالية المؤيدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .

_الثانية “كتلة نابلس تجمعنا” وقد ضمت تحالف فتح مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ,وحزب الشعب الفلسطيني .

وقد أسفرت النتائج عن فوز فتح ب 9 مقاعد ,والجبهة الديمقراطية بمقعدين , ومقعد لكل من الجبهة الشعبية وحزب الشعب .

وبذلك تحل الجبهة الديمقراطية في الموقع الثاني في ترتيب الفصائل الفلسطينية في نقابة السواقين .

علماً أن الانتخابات جرت ,وللمرة الأولى ,وفق نظام التمثيل النسبي الكامل .

الإعلام المركزي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close