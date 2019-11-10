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العفو الدولية تطالب السلطات العراقية بـ”كبح” القوات الأمنية: يجب وقف حمام الدم

العفو الدولية تطالب السلطات العراقية بـ&quot;كبح&quot; القوات الأمنية: يجب وقف حمام الدم

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية بكبح جماح القوات الأمنية التي تقتل المتظاهرين ومنع سفك المزيد من الدماء.

ودانت المنظمة الحقوقية الدولية مقتل ستة متظاهرين على الأقل السبت ، وسط العاصمة بغداد ، أثناء محاولتها إجبار المحتجين على التراجع عن بعض الجسور صوب موقع تجمعهم الرئيسي في وسط بغداد ، باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.Related image

وتسببت الاشتباكات في إصابة العشرات واستعادت على إثرها قوات الأمن السيطرة على كل الجسور الرئيسية ، باستثناء جسر يربط المنطقة الشرقية من العاصمة، التي تضم أحياء سكنية وتجارية، بمقر الحكومة عبر نهر دجلة.

وقالت المنظمة إنه خلال أقل من شهر قتل 264 متظاهر في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن كل وعود الحكومة بالإصلاح أو التحقيقات تفقد معناها في ظل استمرار قوات الأمن في إطلاق النار وقتل المتظاهرين.

ووعدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات بهدف إنهاء الأزمة. وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، إن الأحزاب السياسية “سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة” في إدارتها للبلاد، واعترف بمشروعية الاحتجاج لتحقيق التغيير السياسي وتعهد بإجراء إصلاحات في النظام الانتخابي.Related imageوبدأت الاحتجاجات الحاشدة في ساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الاول الماضي ، إذ يطالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات. وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد.عراقيون يشيعون عددا من القتلى في الاحتجاجات في الناصرية في محافظة ذي قار وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف إنه يجب على الحكومة العراقية حماية حقوق المتظاهرين ومن بينها التجمع والتعبير عن آرائهم، يجب وقف حمام الدم الآن، وتقديم المسؤولين عن القتل للعدالة”.

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