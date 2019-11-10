Posted on by

العَلم والقلم!!

العَلم يتكلم والقلم يتلعثم , واللسان يتفحم , والشعب العراقي يتقدم , فما قيمة الأقلام أمام ثورة الأعلام؟

فلا مقام للغو الأقلام , لأنها مفصولة عن نبض الشارع ولا تضاهي ما تكتبه الأعلام على أديم وطن إهتز بدنه وثارت ذرات ترابه , وتوثب شبابه وتعاظم نداء ميادينه وصدحت الحناجر وهتفت القلو بحب الوطن وإستعادته من سارقيه.

العَلم يقول العراق دين العراقيين وعقيدتهم وحزبهم ومذهبهم وهويتهم وعنوانهم , والقلم لا يعرف ما يقول!!

القلم يكتب بمداد البهتان والعَلم يرفرف بإرادة الإيمان!!

القلم جبان والعَلم من أشجع الشجعان!!

لا تستغربوا من الكلام , والشعب يتوحد بالأعلام , ويرسم لوحة الحاضر والمستقبل المقدام , ويعلنها بشجاعة وإصرار وتواصل أن الوطن قائدٌ وإمام!!

الأقلام تنام , والأعلام خفاقة على الدوام , تصافحها الريح وتتفاخر بها الأنسام , وتغرد بلسانها الأحلام.

تحية للعَلم , والعتاب على القلم , لأنهم يكتبون به بمداد الإنتقام , ويمتطونه في دروب الإحباط والسأم , ويتفاخرون بإبداعات الوجيع والألم.

العَلم متفائل والقلم متكاسل وبمعاني أكون جاهل!!

العَلم وطن والقلم ينبوع مِحَن!!

العَلم ترفعه سواعد الأبطال والأشبال , والقلم يستعبده الجهلة وتكبله الأغلال.

العَلم يرتفع حرا شامخا ومعناه واضح ورمزه راسخ , والقلم يُباع ويُشترى وأداة لكل دجال مضلل للبهتان ناسخ.

فاكسروا الأقلام , وحققوا المرام , وحطموا الألجام , وإمحقوا الإحجام , وعانقوا السلام , وجابهوا الخدّام , وخاصموا الإبرام , وأوقدوا الأيام , بالفعل والإحكام , فالفعل سبّاق الكلام , يا أيها الكرام , بعلم تحوطه الأعلام!!

وعاش العَلم حرا عزيزا خفاقا , ولتستيقظ الأقلام!!

د-صادق السامرائي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close