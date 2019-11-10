المرجع الخالصي يدعو لمؤتمر وطني شامل يوم الاثنين، ويؤكد على تكثيف الحضور والمشاركة في المظاهرات لتحقيق الاهداف التي خرجوا من اجلها.

وقال المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 10ربيع الاول 1441هـ الموافق لـ 8 تشرين الاول 2019م: كثرت الاخبار حول وجود مندسين داخل المظاهرات وهم يحملون مسدسات كاتم الصوت او الاسلحة البيضاء مما تسبب بشهادة بعض المتظاهرين، وإصابة عدد منهم بجروح بليغة. مبيناً سماحته (دام ظله) ان أغلب هؤلاء العناصر هم جهات محسوبة على الحكومة أو على الجهات المشاركة فيها، وذلك لتصعيد الازمة ولتؤدي إلى نوع من الانفعال الذي يدفع للصدام الشديد مع القوى الامنية الاخرى، فيما أكد سماحته ان القوى الامنية لا تقبل الانجرار لمثل هكذا معارك مع اخوتهم المتظاهرين.

وشدد سماحته على ضرورة تكثيف الحضور والمشاركة في اماكن التظاهر والاعتصام، مؤكداً ان كثرة العدد يحقق لهم الاهداف التي خرجوا من اجلها، فيما نبه إلى ضرورة عدم غلق المدراس، وبعض دوائر الدولة الخدمية، وانما الحضور في المدارس والدوائر الاخرى والانطلاق منها بعد الدوام للمشاركة في التظاهرات حتى لا تتعطل مصالح الناس.

ودعا سماحته إلى مؤتمر وطني شامل للشخصيات السياسية المستقلة ممن لم تشارك في العملية السياسية القائمة؛ والتي يمكن ان تمثل ارادة الشعب بكل اطيافه؛ وذلك يوم الاثنين بتاريخ 11 تشرين الثاني 2019م، للحوار ومناقشة سبل الخروج من هذه الازمة التي يمر بها العراق، والتي سيقترح فيها مجموعة من الجهات والاسماء التي يمكن ان تمثل ارادة الشعب بكل اطيافه والحوار مع الجهات المعنية وفق الثوابت التي يريدونها.